Son Dakika Haberleri: Bartın atıkların karıştığı çayın rengi maviye döndü
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Bartın atıkların karıştığı çayın rengi maviye döndü

6 saat önce

Atıkların karıştığı çayın rengi maviye döndüBartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağının Kozcağız kolundaki çayın rengi maviye döndü.

Atıkların karıştığı çayın rengi maviye döndü

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağının Kozcağız kolundaki çayın rengi maviye döndü. Kirliliğin kimyasal boya kullanan kumaş fabrikalarının atıkları olduğu iddia edildi.

Dün, Bartın Irmağının Kozcağız Beldesinden gelen Kocanaz Çayı'ndaki kirlilik nedeniyle çayın rengi maviye döndü. Çay boyunca ara ara ölen balıklar dikkat çekerken, sudan gelen kötü koku ise vatandaşları rahatsız etti. Çayın yukarısında bulunan kot işleme ve kumaş işleme fabrikasındaki boya atıklarının çaya bırakıldığı tahmin edildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin sudan numune alarak tahlile gönderdiği, gelecek sonuçlara göre kirliliğinin nedeninin ortaya çıkacağı bildirildi. Bugün yağmur yağışıyla birlikte kirliliğin etkileri azaldı.

Bartın atıkların karıştığı çayın rengi maviye döndü

Karadeniz, Kozcağız, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:56 Kaynak: DHA
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