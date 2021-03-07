BARTIN Bakan Kurum: Depremi biz terörle mücadele gibi önemsiyoruz - Son Dakika

Bakan Kurum: Depremi biz terörle mücadele gibi önemsiyoruz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm projelerinin önemine vurgu yaparak, "Depremi biz terörle mücadele gibi önemsiyoruz"dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın Valiliği'ni ziyaret etti. Yaklaşık 3 saat süren İl Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından Bakan Kurum, açıklamalarda bulunarak, "Depremi biz terörle mücadele gibi önemsiyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlatmış olduğu seferberlik kapsamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağladık. ve şu anda devam eden 272 bin bağımsız bölümden oluşan konutun inşaatı gerek TOKİ Başkanlığımızla gerekse belediyelerimiz eliyle Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kapsamda vatandaşımıza 15.5 milyar lira gerek kira gerekse kamulaştırma yardımları oldu. Ülkemizin 5 yıllık hedeflerinde acil öncelikli 1,5 milyon konutunu sağlamaktır." dedi.

Bakan Kurum vatandaşlara bu süreçte mağdur olmamaları için destek verdiklerini ifade ederek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bununla ilgili şehirlerimize giderek, kentsel dönüşüm kararlarımızı alıyoruz. Diğer taraftan vatandaşlarımızın bu süreçte mağduriyet yaşamaması için meclisimizde önemli kararlar aldık. Bununla ilgili bakanlığımızın faydalandırdığı kredi miktarlarını 125 binlerden 200 bin TL'ye çıkardık. Amacımız hedefimiz ülkemizde riskli olduğunu düşündüğümüz vatandaşımızı rızası çerçevesinde yerinde hızlı ve gönüllü prensipleriyle dönüştürmektir. Son bir asırdır 80 bin vatandaşımızı yitirdik. Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız."

Bakan Kurum daha sonra Millet Bahçesi yapılacak alanda incelemelerde bulundu.