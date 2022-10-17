BARTIN-BAKANLAR SOYLU VE DÖNMEZ AHATLAR KÖYÜNDE 3 MADENCİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
Üye Girişi

BARTIN-BAKANLAR SOYLU VE DÖNMEZ AHATLAR KÖYÜNDE 3 MADENCİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

17.10.2022 09:50

Amasra'daki maden faciasında yaşamını yitiren yaşları 30 ile 35 arasında değişen Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım ve Okan Akgün için Ahatlar köyünde, okul bahçesinde birlikte cenaze töreni düzenlendi.

Amasra'daki maden faciasında yaşamını yitiren yaşları 30 ile 35 arasında değişen Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım ve Okan Akgün için Ahatlar köyünde, okul bahçesinde birlikte cenaze töreni düzenlendi. 2019 yılında, aynı anda Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde işe giren ve aynı köyde yaşayan 3 arkadaşın, Türk bayraklarına sarılı tabutlarının yanında yakınları gözyaşı döktü. Cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, maden işçilerinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 3 arkadaşın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. BAKAN BOZDAĞ MADEN İŞÇİSİ BERKAY KESİM' İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

'DÜĞÜNÜNÜ YAPIYORUM OĞLUMUN? Amasra'da maden patlamasında hayatını kaybeden maden işçisi Berkay Kesim'in(25) cenazesi Bartın'a bağlı Epçiler Köyü'ne getirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da cenaze törenine katıldı. Motosiklet tutkunu madencinin ailesi, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Anne Gülşen ve kız kardeşi Beyza Kesim ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Gülşen Kesim, 'Düğünü var benim yavrumun, düğününü yapıyorum oğlumun. Allah'a emanet ol yavrum. Düğünü var benim yavrumun, herkesi çağırdı yanına.ö diyerek oğlunun tabutuna sarıldı. Epçiler Köyü Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Bakan Bozdağ ve cenazeye katılanlar mezarlığa yürüdü. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Berkay Kesim toprağa verildi. Maden faciasında hayatını kaybeden Remzi Özçelik(25) için ise Mamak köyünde cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da cenaze törenine katıldı. Remzi Özçelik'in cenazesi kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi

YORUMLAR
500
Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Manisa haberleri... Soma'dan sağ kurtulanlar: Amasra'daki faciayla o günü tekrar yaşadık Manisa haberleri... Soma'dan sağ kurtulanlar: Amasra'daki faciayla o günü tekrar yaşadık
Kaynak: DHA

Bartın, Amasra, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARTIN-BAKANLAR SOYLU VE DÖNMEZ AHATLAR KÖYÜNDE 3 MADENCİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:42 Son günlerinde Billur Kalkavan'ı kahreden olay: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu
11:36 Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu
11:24 Haftaya yükselişle başlayan gram altın 990 liradan satılıyor
11:13 Sevgilisini zehirleyip öldürdüğü pilavdan kendisi de yemiş: Yanına yatıp ağladım
11:08 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
11:06 Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca'nın görüntülerine CHP'li Mehmet Göker'den tepki: Cenazede gülünmez
11:04 İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'un görevine son verilmesi için harekete geçildi
10:51 Madenci arkadaşıyla son fotoğrafı paylaştı: Geriye bir ben kaldım
10:36 25 milyonluk servet yediemin otoparkında çürüyor
10:27 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde bıçakla öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 12:08:51. #1.13#
SON DAKİKA: BARTIN-BAKANLAR SOYLU VE DÖNMEZ AHATLAR KÖYÜNDE 3 MADENCİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement