BARTIN Balıkçılar, kumla dolan balıkçı barınağının temizlenmesini istedi - Son Dakika

Balıkçılar, kumla dolan balıkçı barınağının temizlenmesini istedi BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi Tekkeönü balıkçı barınağının büyük bir bölümüne dolan kum nedeniyle su derinliği 30 santime kadar düştü. Balıkçılar, barınağın kumdan temizlenmesini istedi. Kurucaşile ilçesinde, 1974 yılında yapılan Tekkeönü köyündeki balıkçı barınağında normal şartlarda derinliğin 3 metre olması gerekirken, en son 2015 yılında dip temizliği yapıldı. Bugünlerde balıkçı barınağının büyük bölümünü kum kaplayarak, derinlik 30 santime kadar düştü. Köy içerisinden akan dereden 2016 yılında yaşanan sel afetinde ve rüzgarın şiddetiyle açıktan barınak içine taşınan kum nedeniyle barınağı bilmeyen kişilerin tekneleri kuma oturdu. Yüzde 40'lık bölümü kumla dolan limanda balıkçılar büyük zorluk yaşarken, kumun temizlenmesi için dip temizliği yapılmasını istedi. İstanbul'dan, Tekkeönüne köyüne yat yaptırmaya gelen iş insanı Selman Ceylan (35), barınağın bu halini görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, 'Tekneyi tersaneden indirirken büyük sıkıntılar yaşadık, tekne kuma oturdu. Bir sürü zorluk yaşadık. Bizde şimdi kum olmayan küçük bir yere teknemizi çekebildik. Ben teknemi İstanbul'a götüreceğim. Birçok liman gezdim ama böyle bir liman görmedim. Buranın bir an önce temizlenmesi gerekir. Suyun 30 santim derinliği var. Hayretler içinde kaldım.' dedi. Tekkeönü köyünde balıkçılık yapan Metin Oruç (58), barınağın kumla dolmasından dolayı büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, 'Biz buranın en büyük balıkçılarından biriyiz, limanımız en son 2015 yılında dip temizliği yapıldı. Şu anda liman ağzından bile içeriye giremediğimiz gibi, iskeleye yanaşma şansımız bile yok. 2016 yılında köyümüzde yaşanan büyük sel felaketi ve açıktan rüzgarla gelen kumlar ve atıklarla limanımızın için tamamen doldu. Normalde liman içinde 3 metre derinliği vardı, ama şimdi bir karış su var. Bizim balıkçılar olarak limana girme şansımız yok. Teknemizi bizde Kurucaşile ve Cide limanlarına çekmek zorunda kalıyoruz. Yine burada yapılan ahşap tekneleri denize indirilmesi sırasında büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz.' diye konuştu.