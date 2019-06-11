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BARTIN Balkondan düşen çocuk yaralandı

6 saat önce

Balkondan düşen çocuk yaralandıBartın'ın Kozcağız Beldesinde balkondaki sandalyenin üzerine çıkan Nehir Ertan (3), 1'inci kattaki balkondan aşağı düşerek yaralandı.

Balkondan düşen çocuk yaralandı
Bartın'ın Kozcağız Beldesinde balkondaki sandalyenin üzerine çıkan Nehir Ertan (3), 1'inci kattaki balkondan aşağı düşerek yaralandı.
Olay öğle saatlerinde, Kozcağız Beldesi Kale Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, annesinin mutfakta bulunduğu sırada balkona çıkan Nehir Ertan, sandalyenin üzerine çıktı. Sandalyenin üzerinden aşağıya sarkan çocuk bir anda dengesini kaybederek, 1'inci kattaki balkondan beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan Nehir'i gören annesi hemen durumu 112 Acile bildirdi. 112 Acil ekibi yaralanan çocuğu Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan çocuk tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BARTIN Balkondan düşen çocuk yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:10 Kaynak: DHA
Kozcağız, Bartın, Güncel
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