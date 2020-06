BARTIN Barış Akarsu, 41'inci doğum gününde mezarı başında anıldı - Son Dakika

Barış Akarsu, 41'inci doğum gününde mezarı başında anıldı

BODRUM'da 13 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, 41'inci doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında anıldı. 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz günü yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun yakınları ve sevenleri, şarkıcının heykelinin bulunduğu Amasra Kültür Park'ta bir araya geldi. Parkta bulunan Barış Akarsu heykeline siyah beyaz kurdele bağlandı. Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu ve kardeşi Nesrin Akarsu ile şarkıcının sevenleri daha sonra Barış Akarsu'nun mezarını ziyaret ederek, dualar okudu.

'HER SENE İÇİM BURKULUYOR? Oğlunun mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan Hatice Akarsu, 'Oğlumun vefatının üzerinde 13 yıl geçti ve bugün 41'inci yaş günümüz. Her sene içim burkuluyor. Barış'ın sevenlerini görünce hem mutlu oluyorum hem de canım meleğimi çok özlüyorum. Ne yapalım takdiri ilahi, Allah'tan gelen her şeye razıyız. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Barış'ı sevenler ve bu yolda hep beraber yürüdüğümüz sevenlerimize çok teşekkür ediyoruz? dedi.