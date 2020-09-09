BARTIN Bartın'da 2 katlı metruk bina yandı - Son Dakika

Bartın'da 2 katlı metruk bina yandı

BARTIN'da kimsenin yaşamadığı metruk 2 katlı tarihi ahşap binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 04.45 sıralarında Kırtepe Mahallesi Tosunoğlu Sokak'ta Murat Arifoğlu'na ait kimsenin yaşamadığı tescilli 2 katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Bartın Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı yangını müdahale ederek, 2 saatte kontrol altına aldı. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı yangında bina kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.