Son Dakika Haberleri: Bartın Belediye Başkan Adayı Aldatmaz'dan Esnaf Ziyareti

Bartın Belediye Başkan Adayı Aldatmaz'dan Esnaf Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bartın Belediye Başkan Adayı Aldatmaz'dan Esnaf Ziyareti, System.String[]
AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Aldatmaz, çarşı ve pazar esnafını ziyaret ederek, bereketli ve bol kazançlı günler diledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Aldatmaz, "Adaylığımın açıklanmasıyla seçim çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda sayın milletvekilimiz Yılmaz Tunç, İl Başkanımız Turhan Kalaycı ve teşkilat mensuplarımızla esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızın taleplerini birebir dinleme imkanı elde ediyoruz. Bartın için hep beraber gece gündüz demeden çalışacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ücretli Poşetler Reklam İçermesin" Talebinde Bulundu Bakan Akar'dan, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a Sert Tepki: Mücadelemiz Kürt Kardeşlerimize Karşı Değildir

Palu Ailesi Olayında Kan Donduran Yeni Gelişme: Kazı Çalışmalarında Kemik Bulundu Tam 191 Kilo Patlayıcı ile Büyükşehirleri Kana Bulayacaklardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:39:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın Belediye Başkan Adayı Aldatmaz'dan Esnaf Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]