Bartın Belediye Başkan Adayı Aldatmaz'dan Esnaf Ziyareti
1 saat önce
AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu.
AK Parti Bartın
Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Aldatmaz, çarşı ve pazar esnafını ziyaret ederek, bereketli ve bol kazançlı günler diledi.
Vatandaşlarla da sohbet eden Aldatmaz, "Adaylığımın açıklanmasıyla seçim çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda sayın milletvekilimiz Yılmaz Tunç
, İl Başkanımız Turhan Kalaycı ve teşkilat mensuplarımızla esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızın taleplerini birebir dinleme imkanı elde ediyoruz. Bartın için hep beraber gece gündüz demeden çalışacağız." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:30 Kaynak: AA
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