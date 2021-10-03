Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in hayatını kaybettiği midibüs kazası kameraya böyle kaydedildi - Son Dakika

Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP'nin Ankara'da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer midibüs ile yola çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi.

19 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 21 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 19 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi.

YARALANANLARIN İSİMLERİ

Kazada Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, il teşkilatından Turgut Makaracı, Türkan Kaplan, Perihan Üre, Serkan Üre, Sevcan Üre, Kemal Özay, Arzu Altıntop, Aydın Gün, Cavidan Köroğlu, Kadriye Aygün, Ahmet Yılmaz, Nevzat Çevik, Mustafa Balcı, Sadettin Yıldız ve Nevzat Çelik ile otobüs şoförü Ramazan Duduoğlu yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve 16 kişi de ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımlayarak, "MHP Bartın il teşkilatının içinde bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'e ve Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet diliyoruz. MHP camiasının ve değerli ailelerinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza şifalar diliyoruz" sözlerine yer verdi.