Bartın Belediye Başkanı Akın'a Onur Ödülü

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Uluslararası Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER)'nin 2019 Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Uluslararası Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER)'nin 2019 Onur Ödülü'ne layık görüldü.



Ankara'da düzenlenen törende Onur Ödülü'nü Başkan Akın adına Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu aldı. Uluslararası Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER)'nin 2019 Onur Ödülleri düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu. Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törene Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu katıldı. Başkan Akın adına ödül alan Demirkoparanoğlu, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. - BARTIN

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