Bartın Belediye Başkanı Akın'dan sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Bartın Belediye Başkanı Akın'dan sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması

27.06.2022 16:35
Bartın Belediye Başkanı Akın'dan sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yaklaşık 8 metre yükselmesiyle tedbirlerini aldıklarını bildirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yaklaşık 8 metre yükselmesiyle tedbirlerini aldıklarını bildirdi.

İl genelindeki etkili sağanak nedeniyle Tersane Caddesi ırmak kenarındaki çay bahçeleri suya gömüldü, Kemerköprü mevkisinde de sel nedeniyle esnafın iş yerlerini boşalttığı görüldü.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AA muhabirine, belediyenin 20 iş makinesi, zodyak botları ve can kurtaranlarla toplam 250 personeliyle sahada olduğunu ve tedbirleri aldıklarını belirtti.

Sadece kente yağış düşmesinin değil Bartın çevresinden ırmağa su taşıyan derelerden gelen su miktarının artmasının da önemli olduğunu anlatan Akın, "Onun için iki gündür sokağa çıkılmaması, ırmak kenarındaki yerlerin boşaltılması ve araçların bırakılmaması yönünde anonslar yapıyoruz." dedi.

Akın, 1998 yılında yaşanan selde Bartın Irmağı'nın 12 metre yükseldiğini vurgulayarak, "Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi şu anda yaklaşık 7-8 metre yükseldi. İnşallah bu yükselme durur." ifadelerini kullandı.

Irmağa yakın bölgedeki esnafın dükkanlarını boşalttıklarını ve uzak kalanların da hazırlıklarına başladığını söyleyen Akın, vatandaşların ikametlerinden boşaltılmasıyla ilgili herhangi bir işlemin yapılmadığını dile getirdi.

Akın, "O bölgede daha evvel heyelan olmuştu, 32 dairenin bulunduğu alanda sıkıntı olmuştu. Bölgedeki çalışmalarla heyelanı durdurduk. Bakanlığımızdan gelen ekiplerle sıkıntı olmadığını tespit ettik. Oradaki vatandaşlarımızı da istiyorlarsa yurtlarımızda ikamet ettirebiliriz." şeklinde konuştu.

Irmak kenarında ev ve iş yerleri bulunan vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Akın, "Oradaki vatandaşlarımızı da istiyorlarsa yurtlarımızda ikamet ettirebiliriz. Vatandaşların an itibarıyla tedbir almaları gerekiyor. Tedbir nedir, boşaltmak. Varsa üst katlara çıkmak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Cemal Akın, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Belediye Başkanı Akın'dan sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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