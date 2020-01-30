Bartın Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret - Son Dakika

Bartın Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret

6 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İstanbul'da Bartın Hasankadı Beldesi Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'ni ziyaret etti.

Bartın Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret, System.String[]

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İstanbul'da Bartın Hasankadı Beldesi Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'ni ziyaret etti.

Bartın Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı için İstanbul'a giden Akın, burada çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bartın Hasankadı Beldesi Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'ni ziyaret eden Akın, şehir dışında da olsa hemşehrileriyle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Recep Gökkurt de Akın ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akın'a çalışmalarında başarı diledi.

Akın, daha sonra Galata Köprüsü'nde restoran işletmeciliği yapan Bartınlı Şenol ve Erol Gören'i de ziyaret etti.

Ziyaretlerde, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve Bartın Belediyesi Ar-Ge Başkanı Aykut Oktay Ulu da yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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