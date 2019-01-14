Bartın Belediye Başkanı Akın, Projelerini Anlattı

Bartın
Belediye Başkanı Cemal Akın
, yeni dönem için projelerini açıkladı.
Akın, Gazhane Parkı'nda düzenlediği basın toplantısında, görevinde 10 yılı geride bıraktığını, altyapı ve üstyapıdan sosyal hayata, spordan, sanata her kesiminin hayatına dokunan birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Tüm çalışmaların kente en az 50 yıl hizmet verecek çalışmalar olduğunu ve 31 Mart yerel seçimlerinde halkın takdir etmesi halinde yeni dönem için de önemli projeler hazırladıklarını ifade eden Akın, bunlardan 112 bin metrekare alan üzerine kurulacak Köy Parkı'nın, belediyenin büyük projelerinden biri olacağını kaydetti.
Akın, şöyle konuştu:
"Burada köy meydanı, köy fırını, sebze meyve satış stantları, su değirmeni, seyir kulesi, amfi tiyatro, izci kampı, hobi bahçesi, çiftlik, çocuk parkı, çim heykeller, mescit ve oyuncak müzesi yer alacak. Yine TOKİ mevkiinde hayata geçireceğimiz bu alandan Gazhane Parkı'na teleferik yapacağız. Burada amacımız, Amasra
'ya ve diğer tatil yörelerine gelen turistlerin Bartın'da da güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Bunun yanında kent trafiğini rahatlatacak yaya köprüleri projemiz var. Bunun gibi 7'den 70'e hitap eden projelerimiz arasında uzun vadeli Bartın Üniversitesi
'nden kent merkezine ulaşımı sağlayacak hafif raylı sistem projemizi de hedeflerimiz arasına koyduk. Biz hiçbir zaman seçim hesabı yapmadık, projelerimizi hazırlarken kentin 50-100 yıl geleceğini düşündük. Yorulmadan Bartın'ımızı güzelleştirmeye, hak ettiği projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."