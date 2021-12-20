Bartın Belediye Başkanı Akın, vatandaşlarla istişare toplantısında buluştu - Son Dakika

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, vatandaşlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Akın, Gazhane Parkı'ndaki programda yaptığı konuşmada, Batı Karadeniz'in incisi konumunda olan, yeşil ile mavinin buluştuğu nadide kentte vatandaşlarla buluşmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana kentteki esnaf ve vatandaşlarla her fırsatta bir araya geldiklerini anlatan Akın, "Belediye olarak yaptığımız çalışmaların değerlendirmesini gerçekleştirdiğimiz buluşmamızda, değerli dostlarımızın talep ve önerilerini dinleyerek, yeni yatırımlarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İstişare toplantımıza katılım sağlayan değerli dostlarımıza teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum." dedi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Başkan Yardımcısı Necmi Balık ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik de katıldı.