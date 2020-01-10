Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'a ziyaret - Son Dakika

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'a ziyaret

6 saat önce

Kızılay Karabük Kan Merkezi Müdürü Serkan Kahveci, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'a ziyaret, System.String[]

Kızılay Karabük Kan Merkezi Müdürü Serkan Kahveci, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.

Akın, makamındaki kabulde dil, din ve ırk ayrımı yapmadan, çalışmalarını insani duygularla ve eşitlik, evrensellik ilkelerine uygun bir şekilde yerine getiren Kızılay'ın ülkenin kan gereksiniminin önemli bir bölümünü karşıladığını, aynı zamanda sosyal alanda da birçok faaliyet yürüttüğünü anımsattı.

Kızılay'ın, önemli bir görevi üstlendiğinin farkında olduklarını ifade eden Akın, "İhtiyaç duyduğunuz her konuda gereken desteği vermeye hazırız. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Karabük Kan Merkezi Koordinatörü Dinçer Karagöz ve Kızılay Bartın Şube Başkanı Rıza Çakın'ın da bulunduğu ziyarette Kahveci, merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdiği Akın'a görevinde kolaylık diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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