Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi ihalesi yapılacak - Son Dakika

Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi inşaat ihalesinin 16 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönem projeleri arasında yer alan Kültür ve Sanat Merkezi'nin proje çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana hayatla eğitimi birleştiren belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini sürdürdüklerini, Kültür ve Sanat Merkezi'nin de bu hizmet anlayışının bir ürünü olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Kültür ve sanat şehri Bartın'a yakışan bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni dönem projelerimiz arasında yer alan Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi projemiz ihale aşamasına geldi. 16 Aralık'ta ihalesi gerçekleştirilecek 2 bin 70 metrekarelik alanda 5 katlı olarak hazırlanan proje içerisinde çok amaçlı 170 kişilik salon, derslikler, konservatuvar salonu, sergi salonu, oyun dans ve ritim salonu, sanat atölyeleri, açık ve kapalı olmak üzere kafeterya bulunuyor. Sosyal belediyecilik yanımızla, her yaş gurubundan vatandaşlarımıza yönelik sanat atölyelerini bir çatı altında toplayarak, üretken belediyecilik anlayışımızı sürdürmüş olacağız."