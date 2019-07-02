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Bartın belediyesi kursları başlıyor

1 saat önce

Bartın Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tenis, Piyano, Ebru, Kaligrafi ve Camaltı Kurslarının başvuruları başladı.

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Bartın Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tenis, Piyano, Ebru, Kaligrafi ve Camaltı Kurslarının başvuruları başladı.

Kırtepe Mahallesi Turgut Işık Caddesi'nde bulunan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleşmekte olan başvurular 5 Temmuz 2019 Cuma gününe kadar devam edecek.

Tenis Kursu

Antrenör Ali Güler tarafından verilecek eğitimler Bartın Belediyesi Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı'nda gerçekleşecek.

Piyano

10-15 yaş grubu ile sınırlı olan Piyano Kursu Şenay Şahdalaman eğitmenliğinde Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü binasında gerçekleşecek.

Kaligrafi-Camaltı-Ebru

Herhangi yaş sınırlamasının olmadığı Kaligrafi-Camaltı-Ebru Kurslarının eğitmenliği İbrahim Boz yapmakta olup kurslar Yalı Yaşam Merkezinde ki Bartın Belediyesi Sanat Galerinde gerçekleşecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın", Bartın Belediyesi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde sosyal kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda verdiğimiz çok sayıda kurs, etkinlik ve faaliyetlerimizle halkımızın ve gençlerimizin bu anlamdaki ihtiyaçlarının karşılamaya devam ediyoruz. Bu yaz döneminde de açacağımız Tenis, Piyano, Ebru, Kaligrafi ve Camaltı Kursları ile her yaştan vatandaşlarımızın serbest zamanlarını daha verimli geçirebilmelerine olanak sağlayacağız. Ücretsiz olan kurslarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'müze müracaat edebilirler" dedi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:31 Kaynak: İHA
Bartın, Tenis, Güncel
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