Bartın Belediyesi'ne alınan araçlar için tören düzenlendi - Son Dakika

Bartın Belediyesi'ne alınan araçlar için tören düzenlendi

Bartın Belediyesi araç parkına eklenen 2 otobüs, 2 cenaze nakil aracı, 3 çöp kamyonu ve 1 açık kasa kamyonet için tanıtım töreni düzenlendi.

Bartın Belediyesi araç parkına eklenen 2 otobüs, 2 cenaze nakil aracı, 3 çöp kamyonu ve 1 açık kasa kamyonet için tanıtım töreni düzenlendi.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, İl Genel Meclisi Üyesi Orhan Ölçek, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Belediye Başkanı Akın, Bartın halkına daha iyi hizmet götürmek amacıyla araç filosuna yeni araçlar ve ekipmanlar eklemeye devam ettiklerini söyledi.

Göreve geldikleri 11 yıldan bugüne kadar 5 kepçe, 8 otomobil, 1 paletli egzatör kazıcı, 2 morglu cenaze nakil aracı, 1 morglu cenaze yıkama aracı, 19 kamyonet, 1 itfaiye aracı, 1 silindir, 1 forklift, 1 arama kurtarma ekipmanlı araç, 1 kar kürüme kamyonu, 1 asfalt dökme kamyonu, 1 damperli kamyon, 3 motosiklet, 1 temizleme kamyonu, 1 kanal görüntüleme kamyonu, 1 vidanjör kamyonu aldıklarını ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Tüm yapmış olduğumuz bu alımlara belediye bütçesinden 12 milyon 635 bin lira ödedik. Bugün hizmete sunacağımız araçlar ise 2 kamyon, 3 çöp kamyonu, 1 taşıma kamyonu, 2 cenaze aracı. Bunların da maliyeti 2 milyon 36 bin lira. Biz verdiğimiz sözleri gücümüzün yettiğince yapmaya çalışıyoruz. Her şey Bartın'da yaşayan vatandaşlarımız için."

Araçlar kesilen kurban ve dualarla hizmete girdi.

Bartın, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 12:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Belediyesi'ne alınan araçlar için tören düzenlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:01 Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:05 Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 17:00 Ribery ve Benzema'nın ardından Real Madrid'li Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik etti 15:47 Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:55 "Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 3 gündür haber alınamıyor
18:01
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi
17:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
Ribery ve Benzema'nın ardından Real Madrid'li Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik etti
17:00
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
15:47
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 18:44:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın Belediyesi'ne alınan araçlar için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]