Bartın Belediyesi'nin Acı Günü
1 saat önce
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Fuat Coşkuner, ani rahatsızlığı ve uzun süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.
Bartın
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
personeli Fuat Coşkuner, ani rahatsızlığı ve uzun süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.
Coşkuner için Bartın Belediyesi tarafından Ulaşım Hizmetleri Binasında tören düzenlendi. Törene Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
, Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Taner Çetin, Erol Demirkoparanoğlu
, Hasan Arınan, Belediye Meclis Üyeleri, Bartın Belediyesi personeli ve çok sayıda seveni katıldı. Törende konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Fen İşleri Müdürlüğü Çavuşumuz Fuat Coşkuner kardeşimizle 10 yıl gibi uzun bir süre çalışma imkanı buldum. Bu süre içinde kardeş hane bir çalışma ortamımız oldu. Çok çalışkan ve sorumluluk sahibi bir dostumuzdu. Allah kendisinden razı olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Kardeşimize Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: İHA
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