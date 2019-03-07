Son Dakika Haberleri: Bartın Belediyesi Vatandaşlara Kandil İkramı Yaptı

Bartın Belediyesi Vatandaşlara Kandil İkramı Yaptı

38 dakika önce

Bartın Belediyesi tarafından Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Bartın Belediyesi Vatandaşlara Kandil İkramı Yaptı, System.String[]
Bartın Belediyesi tarafından Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Eski Belediye binası önünde düzenlenen ikram etkinliğinde Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kömeç ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Nuran Akmaz katıldı. Belediyece her kandilde düzenlenen ikram geleneği kapsamında 2 bin kişilik kandil simidi ikramında bulunuldu.

İkramın ardından Başkan Cemal Akın, Hükümet Caddesi, Belediye Bahçesi ve Davut Fırıncıoğlu Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek kandillerini kutladı.

Belediye Başkanı Cemal Akın konuyla ilgili açıklamasında, bir Regaib Kandili'ne daha ulaşmaktan ve bu kandilde de ikram geleneğini sürdürüp vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek tüm kandillerin her daim birlik beraberliğe ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Akın açıklamasında, "Her kandilde düzenlediğimiz geleneksel ikramlarımızı Regaib Kandili'nde de devam ettirdik. Tüm vatandaşlarımızın Regaib Kandilini tebrik ederken aynı zamanda birlik ve beraberliği, toplumsal huzur ve dayanışmayı tesis eden tüm kandillerin ülkemiz ve halkımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:07 Kaynak: İHA

Cemal Akın, Bartın, Kandil Dağı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü

Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu Vestel'den İlk Dört Ayda Bin 300 Kişilik İstihdam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 18:45:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın Belediyesi Vatandaşlara Kandil İkramı Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]