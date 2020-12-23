Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimleri - Son Dakika

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yıl boyunca 27 bin 757 denetim gerçekleştirildiği ve 190 kişiye 52 bin 910 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Bartın Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, esnafların haklarının korunması, tüketicilerin daha sağlıklı bir şekilde ürünlere ulaşması ve yayaların kaldırım işgallerinden mağdur olmaması için zabıta müdürlüğü denetimlerini sürdürdü.

15 zabıta memuru, 3 zabıta görevlisi, 5 yardımcı zabıta, 1 büro ve 1 ilan personeli olmak üzere 25 kişilik kadrosuyla hizmet veren Zabıta Müdürlüğü, esnaf, seyyar satıcı, dilenci, halkın huzurunu bozan kişiler ve trafiğe kapalı alanı kullanan motorlu taşıt sürücülerine yönelik şikayetlerin tamamını değerlendirip sonuçlandırdı.

Kabahatler Kanunu'na göre çeşitli suçlardan (işgal, seyyar satış, izinsiz hurda toplama, çevre kirletme, evsel atık ve etrafı rahatsız etme) 82 vatandaşa 15 bin 84 lira cezai işlem uygulandı.

Kent merkezinde dilencilik yaptığı tespit edilen 22 kişiye de Kabahatler Kanunu çerçevesinde 4 bin 114 lira cezai işlem uygulandı, şehir merkezinde trafiğe kapalı alana girmek ve kaldırıma araç park etmekten, kaldırım üzerinde bulunan demir dubalara çarparak zarar vermekten, çevreyi kirletmek ve bağırarak satış yapmaktan toplam 86 kişiye 33 bin 712 lira ceza verildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi çerçevesinde 20 bin 856 esnaf denetimi ve fırınlarda 2 bin 238 denetim gerçekleştiren ekipler 27 bin 757 denetimde 190 kişiye 52 bin 910 lira cezai işlem uyguladı.