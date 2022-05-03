Bartın Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Bartın Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi

03.05.2022 15:19
Bartın Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi

Bartın Belediyesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Bartın Belediyesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, kurum binasında yoğun katılımla gerçekleşen bayramlaşma programında vatandaşlarla sohbet etti.

Bayramların herkesi kaynaştıran, bütünleştiren, birlik ve beraberlik duygularının artmasına vesile olan, toplumsal huzurun, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği günler olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"Kıymetli dostlarımızın yoğun katılımlarıyla bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. Belediyemize bayramlaşmaya gelen dostlarımızın, teşkilat mensuplarımız ve personellerimizin ayaklarına sağlık. Programa iştirak eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Dayanışma, paylaşma, kardeşlik bağlarıyla güzelleşen bayramımız mübarek olsun."

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Ramazan Bayramı, Cemal Akın, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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