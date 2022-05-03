Bartın Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Bartın Belediyesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, kurum binasında yoğun katılımla gerçekleşen bayramlaşma programında vatandaşlarla sohbet etti.

Bayramların herkesi kaynaştıran, bütünleştiren, birlik ve beraberlik duygularının artmasına vesile olan, toplumsal huzurun, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği günler olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"Kıymetli dostlarımızın yoğun katılımlarıyla bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. Belediyemize bayramlaşmaya gelen dostlarımızın, teşkilat mensuplarımız ve personellerimizin ayaklarına sağlık. Programa iştirak eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Dayanışma, paylaşma, kardeşlik bağlarıyla güzelleşen bayramımız mübarek olsun."