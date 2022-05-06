Bartın Belediyesinden halk otobüsü esnafına destek - Son Dakika
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Bartın Belediyesinden halk otobüsü esnafına destek

06.05.2022 12:57
Bartın Belediyesinden halk otobüsü esnafına destek

Bartın'da özel halk otobüsü esnafına otobüs başına 3 ay süreyle 2 bin lira gelir desteği yapılmasına ve belediyeye borcu olan otobüs sahiplerinin borcuna karşılık mahsuplaşmaya gidilmesine karar verildi.

Bartın'da özel halk otobüsü esnafına otobüs başına 3 ay süreyle 2 bin lira gelir desteği yapılmasına ve belediyeye borcu olan otobüs sahiplerinin borcuna karşılık mahsuplaşmaya gidilmesine karar verildi.

Bartın Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısı, Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında toplandı.

27 gündem maddesinin yer aldığı toplantıda, özel halk otobüsü esnafına gelir desteği talebi, özel halk otobüslerinde aktarma ve ücretsiz kartların değerlendirilmesi talebi ile yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi görüşülerek karara bağlandı.

Salgın sürecinden ve yakıt fiyatlarındaki artışlardan etkilenen özel halk otobüsü esnafına gelir desteğinde bulunulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda özel halk otobüsü esnafına 3 ay boyunca 2 bin lira destek verilecek.

Belediye Başkanı Akın, her zaman esnafın yanlarında olduklarını belirterek, toplu taşımada çalışan esnafa gelir desteği sağlayarak salgından ve artan yakıt fiyatlarından kaynaklı zararların bir nebze olsun giderilmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

Akın, "Sağladığımız gelir desteğiyle vatandaşlarımızın toplu ulaşımda oluşan artı maliyetlerden en az şekilde etkilenmesini hedefledik. Sadece toplu taşıma esnafımıza değil, tüm hemşerilerimize katkı sunacak bu kararımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Aldığımız bu karardan dolayı belediye meclisimizde grubu bulunan tüm siyasi partilere mensup meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıda özel halk otobüsü yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi ise reddedildi.

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Halk Otobüsü, Cemal Akın, Bartın, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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