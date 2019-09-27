Son Dakika Haberleri: Bartın camiden laptopu çalan hırsız tutuklandı
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Bartın camiden laptopu çalan hırsız tutuklandı

42 dakika önce

Camiden laptopu çalan hırsız tutuklandıBartın'da camiye giren N.G.(16) imama ait laptopu çaldı.

Camiden laptopu çalan hırsız tutuklandı

Bartın'da camiye giren N.G.(16) imama ait laptopu çaldı. Güvenlik kamerası kayıtları sayesinde kimliği belirlenerek yakalanan N.G. tutuklandı.

Olay, geçen hafta Gölbucağı Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi Camii'nde meydana geldi. Caminin içerisinde bulunan imamın kullandığı küçük odaya giren N.G., etrafa baktıktan sonra imamın kullandığı laptopu çaldı. İmam, laptopunun çalındığını görünce polise durumu bildirdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliğini belirlediği N.G.'yi yakaladı. Laptop imama teslim edilirken, N.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın camiden laptopu çalan hırsız tutuklandı

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:25 Kaynak: DHA
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