Bartın Çantalarından Kaçak İçki Çıktı
1 saat önce
Bartın'da polis tarafından yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin çantalarından 10 şişe kaçak içki çıktı.
Bartın
'da polis tarafından yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin çantalarından 10 şişe kaçak içki çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Halatçı Yaması Caddesi Dikilitaş
mevkisinde yolda yürüyen 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Polisin yaptığı aramada, şüphelilerin yanında bulunan çantalarda Ukrayna
bandrollü 10 şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis, şüpheliler A.Ö. ve O.A. hakkında idari işlem başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:03 Kaynak: DHA
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