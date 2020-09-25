Bartın Çevre Yolunda yapım sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Bartın Çevre Yolunda yapım sözleşmesi imzalandı

Bartın'da çevre yolu düzenleme çalışmaları kapsamında Türbe mevkisinden Özel İdare Kavşağına kadar olan kesiminin ihale sürecinin kesinleşerek müteahhit firma ile sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Bartın Çevre Yolunda yapım sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Bartın'da çevre yolu düzenleme çalışmaları kapsamında Türbe mevkisinden Özel İdare Kavşağına kadar olan kesiminin ihale sürecinin kesinleşerek müteahhit firma ile sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bartın Çevre Yolunda çalışmaları tamamlanan Hastane Kavşağı, Şehitlik Köprüsü, Türbe mevkisi arasındaki bölümün ardından Türbe mevkisinden Özel İdare Kavşağına kadar olan bölümde de çalışmalara başlanacağını belirtti.

27 Temmuz tarihinde ihalesi yapılan bölümde ihale sürecinin kesinleşerek müteahhit firma ile sözleşmenin imzalandığını kaydeden Tunç, 12 milyon lira yaklaşık maliyetli yatırımın 8 milyon liraya ihale edildiğini ve söz konusu bölümün 4 ayda tamamlanacağını ifade etti.

Enver Yılmaz, AK Parti, Hastane, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Çevre Yolunda yapım sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

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