BARTIN Çocuklar sokakları doldurdu - Son Dakika

BARTIN Çocuklar sokakları doldurdu

Çocuklar sokakları doldurduBARTIN'da, çocuklar verilen izinle sokağa çıkarak bisiklete binip, aileleriyle gezerek güzel havanın tadını çıkardı.

Çocuklar sokakları doldurdu BARTIN'da, çocuklar verilen izinle sokağa çıkarak bisiklete binip, aileleriyle gezerek güzel havanın tadını çıkardı. Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün 0-14 yaş grubunun 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle çocuklar sokağa çıktı. Çocukların kimileri kırtasiyede alışveriş yaparken, kimileri de berberlerde saç traşı oldu. Aileleriyle birlikte maske takarak gezen çocukların mutlu oldukları gözlenirken, kentin en işlek Hükümet caddesinde bisiklete binerek, izinlerinin tadını çıkardı. Çocukların maske takarak, kurallara uyarak yürümeleri dikkat çekti. Annesi ile birlikte eczaneye gözlük almaya giden Asya Özmaden, 'Şu anda çok mutluyum. Evde kalmaktan sıkılmıştım. Gözlük tamiri için gözlükçüye gideceğiz. Dışarıya çıkarken, çok heyecanlandım.?dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti

Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti

Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun

Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın

Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı

Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti

Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı

Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu

Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü

Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı