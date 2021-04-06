BARTIN ÇÖP DÖKMEK İÇİN EVDEN ÇIKTIKTAN SONRA KAYBOLDU - Son Dakika

7 kişinin ölümüne neden olan aşıyla ilgili korkutan tespit! Yan etkisi araştırılacak

BARTIN'ın Amasra ilçesinde Nazlı Okul (30) dün sabah çöp dökmek için evinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Jandarma arama çalışması başlatırken, Şeref Okul (49) eşinin hayatından endişe ettiğini söyledi.

Amasra'ya bağlı Çanakçılar Köyü'nde yaşayan Şeref Okul ile 1,5 yıl önce evlenen Nazlı Okul, iddiaya göre dün sabah çöpü dökeceğini söyleyerek evden çıktı. Nazlı Okul ortadan kaybolurken, Şeref Okul durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma, Nazlı Okul'u bulmak için çalışma başlattı. Şeref Okul, Nazlı Okul'un ikinci evliliğini kendisiyle yaptığını belirterek, hayatından endişe ettiğini, eşini görenlerin jandarmaya haber vermelerini istedi.

Dün sabah eşinin kahvaltıdan sonra evden çöp dökmek için çıktığını söyleyen Şeref Okul, "Eşim saat 10.00 gibi evden çıktı. O saatten sonra hiçbir haber alamadık. Dün jandarmaya gittim, eşimin kaybolduğunu söyledim. Bugün de araştırma yaptılar ama hala bir iz yok. Kendisinin hayatından endişe ediyorum. Eşim hala bulunamadı. Görenlerin bilenlerin jandarmaya haber vermelerini rica ediyorum" dedi.