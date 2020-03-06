Bartın'da 107 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da 107 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bartın'da 107 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Bartın'da 107 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıBARTIN Üniversitesi'nde öğrenim gören 107 öğrenci bulantı kusma şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bartın'da 107 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

BARTIN Üniversitesi'nde öğrenim gören 107 öğrenci bulantı kusma şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bartın Üniversitesi'nde öğrenim gören Hacı İbrahim Paşa, Çeşmi-i Cihan, Oruç Reis, Ağdacı kampüsündeki KYK yurdunda kalan öğrencilerde bulantı kusma şikayetleri başladı. Öğrenciler sabah saatlerinden itibaren 112 Acil Sağlık ekipleri ve özel araçlarla Bartın Devlet Hastanesi'nin aciline kaldırıldı. 107 öğrencinin dün akşam yemeğinin sonrasında rahatsızlandığı şikayetlerinin arttığı öğrenildi. Hastanede ilk tedavileri yapılan öğrenciler tedavi altına alındı. Öğrencilerin hastaneye gelmesi nedeniyle Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hastaneye gelerek, inceleme yaptı.

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Selman Karayılmazlar, öğrencilerin çoğunluğunun değişik yurtlarda kaldığını bulantı ve kusma şikayetleri yüzünden hastaneye kaldırıldıklarını belirterek, yurtlara getirilen yemeklerden numune alındığını, süreci takip ettiklerini bildirdi.

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-

Bartın'da 107 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:51 Kaynak: DHA
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