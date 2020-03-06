Bartın'da 107 öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika
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Bartın'da 107 öğrenci hastanelik oldu

6 saat önce

Bartın'da 107 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da 107 öğrenci hastanelik oldu, System.String[]

Bartın'da 107 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Bartın'da eğitim gören yurtlarda ve kendi evlerinde kalan üniversite öğrencilerinde sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti meydana geldi. Durumun 112 acil servise bildirilmesinin ardından ambulanslar yurtlara ve öğrencilerin kaldıkları evlere akın etti. İlk müdahaleleri kaldıkları yurt ve evlerde yapılan öğrenciler daha sonra ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi ve özel sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Acilde tedavisi yapılan öğrencilerin ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi yaşadıkları tespit edildi. Zehirlenme vak'ası yaşayan öğrencilerin bazılarının dün okula gitmedikleri, bazılarının ise akşam yemeklerini okulda yedikleri belirtilirken, zehirlenme olaylarının nasıl yaşandığının belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Öğrencilerin hastanedeki durumları ile ilgili bilgi alan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, sabah saatlerinde yurtlarla kalan öğrencilerin rahatsızlandığını ve ambulans ve kendi imkanları ile sağlık kuruluşlarına geldiklerini belirtti. Karayılmazlar, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu da ifade etti.

(Akif Yaman/İHA)

Bartın, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
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