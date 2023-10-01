Bartın'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar - Son Dakika

Bartın'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Bartın\'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar
Son Güncelleme: 01.10.2023 12:28

Bartın'da yaşayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, aynı köyde yaşayan iki kişi tarafından kaçırılarak cinsel istismara uğradı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı.

BARTIN'da, aynı köyde yaşadıkları 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp, kent merkezindeki bir metruk binada cinsel istismarda bulunan S.K.(61) ve Ö.Ç.(24) yarı çıplak şekilde jandarma tarafından yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bartın merkeze bağlı bir köyde oturan 12 yaşındaki kız çocuğu, dün öğle saatlerinde kayboldu. Kız çocuğunun babası, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda çocuğun aynı köyde yaşayan S.K. ve Ö.Ç. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Jandarmanın çalışmasıyla şüphelilerin Çaydüzü Mahallesi'ndeki metruk bir binada olduğu tespit edildi. Dün akşam saatlerinde metruk binaya baskın yapıldı. Baskında, S.K. ve Ö.Ç. yarı çıplak şekilde kız çocuğuyla birlikte bulundu. Çocuk, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, 2 kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan S.K. ve Ö.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Bartın, Suç, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar - Son Dakika
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