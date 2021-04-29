131 yıllık hamam turizme kazandırıldı - Son Dakika

131 yıllık hamam turizme kazandırıldı

29.04.2021 10:59

Bartın'ın Ulus ilçesinde 1890 yılında kereste ticaretiyle uğraşan Saraçoğlu İbrahim Efendi tarafından ailesi için yaptırılan ve yıllar içerisinde atıl duruma düşen Kocagöz Hamamı restore edildi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde 1890 yılında kereste ticaretiyle uğraşan Saraçoğlu İbrahim Efendi tarafından ailesi için yaptırılan ve yıllar içerisinde atıl duruma düşen Kocagöz Hamamı restore edildi.

Cumhuriyet Meydanı mevkisinde bulunan hamamın turizme kazandırılması için Ulus ve Köylerine Hizmet Derneğince (ULUSDER) 2 yıl önce çalışma başlatıldı.

Dernek ve hamamın varislerince yapılan başvurunun ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi yapı için proje ve uygulama desteği sağlandı. 800 metrekare bahçe içinde 300 metrekare kapalı alana sahip olan hamamın restorasyonu hummalı ve titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı.

Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği Başkanı Satı Lütfi Okçu, AA muhabirine, dernek olarak 2019'da, ilçedeki kültür envanterinin çıkarılması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kocagöz Hamamı'nın da bölgede önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Okçu, Saraçoğlu İbrahim Efendi'nin ailesi için yaptırdığı hamamın turizme kazandırılması için dernek olarak hamamın şu andaki sahibi Aynur Küçükerciyes ile Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunduklarını anlattı.

Okçu, önce proje, ardından uygulama yardımı sağlandığını aktararak, "Hamam bütün işlemleri tamamlanarak kullanıma hazır hale geldi. Külhan, soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık olarak dört bölümden oluşan bu tarihi hamam, ilçenin en önemli kültür varlıklarından biri. Restorasyonun 190 bin lira maliyeti oldu, 120 bin lirasını Bakanlık, geri kalan kısmını hamamın şimdiki sahipleri karşıladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda bize çok destek verdi, kendilerine teşekkür ederiz." diye konuştu.

"İlçede bir turizm sahası oluşturmaya çalışıyoruz"

İlçede bir turizm sahası oluşturmaya çalıştıklarını ve söz konusu hamamı da pandemi sürecinin ardından ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunmak istediklerini anlatan Okçu, şunları kaydetti:

"Bunun yanında ziyaretçilerin görüp gezebilmesine de imkan sağlayacağız. İlçemizde 4-5 tane daha konak, han ve tarihi değirmenlerimizin restorasyonu yapılacak. En önemli örneklerimizden biri bu hamamdı ve turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En kısa sürede kiraya verilerek hizmet verecek. Yine burada hamamı yaptıran Saraçoğlu İbrahim Efendi'ye ait bir konak, değirmen ve taş mağaza var. Burayı bir külliye olarak turizme kazandırmayı planlıyoruz. Desteklerinden dolayı valimize, milletvekilimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz."

"Önemli bir değer ayağı kaldırıldı"

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun da ilçenin, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde kalan şelalesi, yaylaları ve seyir teraslarıyla bir turizm destinasyonu olmasının yanında türbeleri, camileri, tarihi değirmenleri, müzesi ve ahşap köy evleriyle kültür turizmine de hitap ettiğini söyledi.

İlçedeki 130 yıllık tarihi hamamın turizme kazandırılmasıyla önemli bir değerin ayağa kaldırıldığını vurgulayan Uzun, "Tarihi hamamın ilçemizin tam merkezinde olması, hem ilçemizim tanıtımı hem de ziyaretçiler için kolay ulaşabilir olması açısından avantaj olacaktır. Hamamı özellikle ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlere önererek farklı bir ambiyans yaşamalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

131 yıllık hamam turizme kazandırıldı
131 yıllık hamam turizme kazandırıldı
131 yıllık hamam turizme kazandırıldı
131 yıllık hamam turizme kazandırıldı

Cumhuriyet Meydanı, Bartın, Turizm, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 131 yıllık hamam turizme kazandırıldı - Son Dakika


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