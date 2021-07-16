Üye Girişi
Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu - Son Dakika

Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu

16 Temmuz 2021 Cuma 06:06

Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde de Bartın'da yaşayan vatandaşlar anma programı için meydanlara koştu.

Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu

BARTIN - 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde de Bartın'da yaşayan vatandaşlar anma programı için meydanlara koştu.

Bartın'da 15 Temmuz etkinlikleri '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Yürüyüşü' ile başladı. Kemer meydanında buluşan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz etkinliklerinin gerçekleşeceği Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Yürüyüşte gençler tarafından dev Türk bayrağı taşındı.

Cumhuriyet Meydanındaki etkinliklerde ise büyük coşku yaşandı. Meydanı dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hitap ettiği konuşmayı kurulan dev ekranlardan canlı olarak takip ettiler.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için Bartın'a gelen ve anma etkinliklerine katılan bir vatandaş, "Yurt dışından geliyoruz. Yurt dışında Türkiye'de yaşadığımız gibi yaşayamıyoruz, duramıyoruz. Vatan hasreti için her yıl izne geliyoruz. Allah'a şükür böyle günlerde hep beraber toplanıyoruz. Birlik beraber oluyoruz. Allah'a şükür ki illaki bu düşmanlık bitecek inanıyorum. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Recep Tayyip Erdoğan'a da Allah güç versin sabır versin. İnşallah Türkiye huzura, sağlığa, mutluluğa ulaşır." Diyerek duygularını ifade etti.

Anma programında 15 Temmuz konulu resim, şiir ve video yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

Saatler 00: 13'ü gösterdiğinde ise meydandan ve camilerden Sela sesleri yükseldi. Selaların ardından şehitler için dualar edildi.

Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu
Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu
Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu
Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu

15 Temmuz 2016, 15 Temmuz, Bartın, Darbe, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu - Son Dakika


Son Dakika

Ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısından sonraki yeni imajını paylaştı 00:11 Ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısından sonraki yeni imajını paylaştı Marmaris HDP binasına yapılan saldırının azmettiricisi yakalandı 22:34 Marmaris HDP binasına yapılan saldırının azmettiricisi yakalandı Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu 22:28 Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka, 326 vefat 21:41 Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka, 326 vefat 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı 21:07 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı 18:23 Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı
Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü 18:00 Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi 17:50 Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi

Son Dakika Haberleri
18:58 Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Yeni yayınlanan şarkısının altına yorum yaptı
18:44 Görevlinin parmağını ısırarak kopartan kadınlar konuştu: Telefon numaramızı vermeyince saldırdılar
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi F-16'larla hedef alınan Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
18:23 Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı
18:22 Kenya'da 'Vampir' seri katil gündem oldu! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi
17:36 Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı
17:30 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı
17:21 Lübnan siyasetinde sular durulmuyor! Hariri, hükümeti kurma görevinden istifa etti
17:12 Esad rejimi İdlib'e topçu saldırısı düzenledi: 9 ölü
16:52 Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir
Bakan Soylu, terörle mücadele operasyonlarını 3 kelime ile özetledi: Boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz Bakan Soylu, terörle mücadele operasyonlarını 3 kelime ile özetledi: Boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz         
01:45
"Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü         
23:01
Özel harekat polisi kocasını tabancayla öldürdü, Özel harekat polisi kocasını tabancayla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı         
22:33
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu         
21:14
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı         
18:39
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu         
17:58
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı         
16:59
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor         
14:29
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 07:47:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement