Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu - Son Dakika

Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu

BARTIN - 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde de Bartın'da yaşayan vatandaşlar anma programı için meydanlara koştu.

Bartın'da 15 Temmuz etkinlikleri '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Yürüyüşü' ile başladı. Kemer meydanında buluşan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz etkinliklerinin gerçekleşeceği Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Yürüyüşte gençler tarafından dev Türk bayrağı taşındı.

Cumhuriyet Meydanındaki etkinliklerde ise büyük coşku yaşandı. Meydanı dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hitap ettiği konuşmayı kurulan dev ekranlardan canlı olarak takip ettiler.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için Bartın'a gelen ve anma etkinliklerine katılan bir vatandaş, "Yurt dışından geliyoruz. Yurt dışında Türkiye'de yaşadığımız gibi yaşayamıyoruz, duramıyoruz. Vatan hasreti için her yıl izne geliyoruz. Allah'a şükür böyle günlerde hep beraber toplanıyoruz. Birlik beraber oluyoruz. Allah'a şükür ki illaki bu düşmanlık bitecek inanıyorum. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Recep Tayyip Erdoğan'a da Allah güç versin sabır versin. İnşallah Türkiye huzura, sağlığa, mutluluğa ulaşır." Diyerek duygularını ifade etti.

Anma programında 15 Temmuz konulu resim, şiir ve video yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

Saatler 00: 13'ü gösterdiğinde ise meydandan ve camilerden Sela sesleri yükseldi. Selaların ardından şehitler için dualar edildi.