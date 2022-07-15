Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

15.07.2022 16:46
Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman, Bartın'da mezarı başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman, Bartın'da mezarı başında anıldı.

Bartın Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bartın Şehitliği'nde gerçekleştirilen ilk programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Nurtaç Arslan ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Daha sonra Hükümet Caddesi'nde açılan sergiyi gezen Vali Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğrafları inceledi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman da Ulus ilçesinde mezarı başında anıldı.

Şehidin Çubuklu köyündeki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehidin mezarına karanfil bırakan Vali Arslan ile diğer yetkililer, anne Kezban, baba Mehmet ve ağabey Mevlüt Yaman'a başsağlığı diledi.

Programlara, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. ???????

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Bartın'da şehitler dualarla anıldı Bartın'da şehitler dualarla anıldı
Kaynak: AA

Mustafa Yaman, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı - Son Dakika
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