Şehidin Çubuklu köyündeki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehidin mezarına karanfil bırakan Vali Arslan ile diğer yetkililer, anne Kezban, baba Mehmet ve ağabey Mevlüt Yaman'a başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Mustafa Yaman, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı - Son Dakika

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