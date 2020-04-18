Bartın'da 150 haneli köy ile 3 bina karantinaya alındı (2) - Son Dakika

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Bartın'da 150 haneli köy ile 3 bina karantinaya alındı (2)
23 dakika önce
KÖY KARANTİNAYA ALINDIBartın Valiliği, dün Bakraçboz köyü Bodra mevkisinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verdi.
KÖY KARANTİNAYA ALINDI
Bartın Valiliği, dün Bakraçboz köyü Bodra mevkisinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verdi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin bugün yapılan toplantısında ise yapılan yeni test sonuçlarına göre köyde vaka sayısının arttığının anlaşılması nedeniyle salgınının yayılmasını engellemek amacıyla evlerdeki karantinanın kaldırılarak köyün tamamının bugün saat 18.00'dan itibaren karantinaya alınmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 07:38 Kaynak: DHA
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