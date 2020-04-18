Bartın'da 150 haneli köy karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da 150 haneli köy karantinaya alındı - Son Dakika

Bartın'da 150 haneli köy karantinaya alındı

11 dakika önce

BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı Uğurlar köyü ile Bakraçboz köyü Bodra mevkiinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verdi.

Bartın'da 150 haneli köy karantinaya alındı, System.String[]

BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı Uğurlar köyü ile Bakraçboz köyü Bodra mevkiinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verdi. Jandarma ekipleri köy girişini kapatarak giriş ve çıkışlara izin vermedi. Bartın Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, Bartın merkeze bağlı 150 haneli 700 nüfuslu Uğurlar Köyünde koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla dün saat 23.00'ten itibaren köyün ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Ayrıca, koronavirüs vakalarının görüldüğü Bakraçboz köyü Bodra mevkiinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verildiği açıklandı. Kararın ardından, jandarma ekipleri Uğurlar köyüne girişte önlem alarak, köye giriş çıkışlara izin vermedi.


Bartın Valiliği, Jandarma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:38 Kaynak: DHA

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