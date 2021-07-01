Bartın'da 152 bin 995 doz Kovid-19 aşı sayısına ulaşıldı - Son Dakika

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sürdürülen aşılama çalışmalarında 152 bin 995 doz Kovid-19 aşı sayısına ulaşıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında planlanan aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde en önemli silah olan aşılamada 103 bin 270 birinci, 49 bin 25 ikinci doz olmak üzere 152 bin 995 doz aşı yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizdeki hasta sayılarının, hastane ve yoğun bakım yatış oranlarının düşmesinde, bilinçli vatandaşlarımızın aşıya göstermiş oldukları talep ve pandeminin başından beri özveriyle çalışan sağlık ordusu çok önemli rol almaktadır. Kovid-19'la mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, güçlendirmek ve toplumsal bağışıklık seviyesini arttırmak adına aşı çalışmaları sürmektedir. Hastane ve Aile Sağlığı Merkezlerine ilaveten kurulan yeni aşı merkezlerinde vatandaşlarımız randevusuz olarak aşılanabiliyor."