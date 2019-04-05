Son Dakika Haberleri: Bartın'da 154 Sandıktan 5'i Yeniden Sayılacak

Bartın'da 154 Sandıktan 5'i Yeniden Sayılacak

1 saat önce

BARTIN'da, AK Parti'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu 154 sandıktan 5'inin yeniden sayılmasına karar verdi.

Bartın'da 154 Sandıktan 5'i Yeniden Sayılacak, System.String[]
BARTIN'da, AK Parti'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu 154 sandıktan 5'inin yeniden sayılmasına karar verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. Merkez İlçe Seçim Kuruluna yapılan geçersiz oyların sayımına ilişkin itirazın sonrasında Salı günü yapılan sayımda MHP ile AK Parti arasında oy farkı 149'a düştü.

AK Parti İl Başkanlığı 19 mahallede 154 sandıkta 38 bin 760 geçerli oydaki partiye gelen ıslak imzalı tutanaklar ile YSK sistemine giren resmi olmayan sonuçların birbirini tutmadığı gerekçesiyle bütün sandıkların yeniden sayılması için Bartın İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Bartın İl Seçim Kurulu yaptığı toplantı sonrasında itiraza ilişkin 154 sandıktan şüpheli görülen 5 sandığın sayılmasına karar verdi. Sayım işleminin ne zaman gerçekleştirileceği konusunda bilgi verilmedi. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:21 Kaynak: DHA

MHP, AK Parti, Bartın, Politika
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