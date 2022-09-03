Bartın'da yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı

Bartın'da 160 okulda, yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, birinci sınıf öğrencilerinin, yeni uyum eğitimi programı kapsamında 5 Eylül Pazartesi günü eğitime başlayacağını söyledi.

Okullardaki hazırlıkları tamamladıklarını belirten Acar, "Bartın'da şu anda 160 okulda 260 bin ücretsiz ders kitabı öğrencilerimizin sıralarında hazır. Ayrıca bu sene, ilk defa ücretsiz ders kitaplarıyla beraber, 167 bin adet yardımcı kaynak kitabı da yine öğrencilerimizin sıralarında hazır durumda." ifadelerini kullandı.

Acar, kentte 1803 derslik ve 2 bin 342 öğretmenle eğitime hizmet edeceklerini vurgulayarak, "Bartın'ımızda öğretmen açığımız yok. Çok şükürler olsun ki öğretmen fazlalığımız var. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Küçük ve büyük onarımlarımız bitti. Bartın'da eğitime eksiksiz bir şekilde başlamanın gururunuz yaşıyoruz." diye konuştu.

Acar, desteklerinden dolay Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür etti.