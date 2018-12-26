Bartın'da 2 Bin 800 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapılacak
10 dakika önce
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, kentte 2 bin 800 kişilik yükseköğrenim yurdu inşa edileceğini bildirdi.
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz
Tunç, kentte 2 bin 800 kişilik yükseköğrenim yurdu inşa edileceğini bildirdi.
Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) özel sektör işbirliği çerçevesinde yapılan yurtlarla Bartın'da KYK yurt kapasitenin 9 bine yaklaştığını belirtti.
Yeni akademik yılda 2 bin 500 kişilik kız öğrenci yurdunun hizmete girdiğini, Kutlubeyyazıcılar kampüsü içerinde bin kişilik yurt inşaatının da devam ettiğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:
"2 bin 800 kişilik erkek öğrenci yurdunun arsası ve projesi hazır. Kredi Yurtlar Kurumu
sözleşmesi tamamlanan yurdun inşaatının yakında başlayacağız. Bartın Üniversitesi
her geçen gün büyüyor ve yeni kampüs alanındaki fakülte ile diğer sosyal tesis inşaatlarının yapım süreci devam ediyor. Gelişen ve sürekli öğrenci sayısı artan Bartın Üniversitesi öğrencilerinin barınma ihtiyacına önem veriyoruz, yeni inşa edilecek olan yurtlarla da bu ihtiyaç giderilmiş olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:55 Kaynak: AA
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