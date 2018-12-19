Bartın'da 2. İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bartın'da 2018 yılı "2. İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Bartın'da 2018 yılı "2. İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.



Bartın Valisi Sinan Güner, Valilik salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, kentte katılımcılığı, yönetişimi arttıracak, koordinasyonu sağlayacak şekilde, ilin ve ilçelerin ekonomik durumu, potansiyeli ve kapasitesinin masaya yatırılacağını söyledi.



Toplantıda ele alınan konularla ileriye dönük projeksiyonlarda bazı verilere ulaşılacağını ifade eden Güner, şöyle konuştu:



"Toplantının işleyişinde planlama müdürlüğümüz tarafından hazırlanan bir durum tespiti içeren sunum yapılacak. Burada ilin ekonomisiyle ilgili bazı temel verileri bütün paydaşlarla görmüş olacağız. Yine sektör temsilcilerinin ilin üretim kapasitesinin arttırılması konusunda alternatif ve yeni önerileri getirmelerini bekliyorum. Tabii buradaki görüşlerin, verilerin İçişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili bakanlıklarla paylaşılması için sonuç bildirgesi olarak paylaşacağız."



İlin dış ticaret, vergi, sanayi işletmeleri gibi genel durumunun yanısıra sosyal güvenlik ve istihdam verileri, ilde yürütülen kamu ve özel sektör yatırımlarıyla devlet desteklerinin değerlendirildiği toplantıya, Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Organize Sanayi Bölge Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, KOSGEB Merkez Müdürü Abdurrahman Usta ile meslek teşekküllerinin temsilcileri katıldı.

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