Son Dakika Haberleri: Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı
Son Dakika Güncel Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı

Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı

1 saat önce

BARTIN'da, köydeki kına gecesine giden Melek Kaya'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı, System.String[]

BARTIN'da, köydeki kına gecesine giden Melek Kaya'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde, Terkehaliller köyünde meydana geldi. Köydeki kına gecesine giden Melek Kaya'ya ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Haberi alıp olay yerine gelen Melek Kaya, gözyaşlarına boğuldu.


Melek Kaya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da 59 vekil Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını istedi
MSB: Terör örgütünün güvenli bölgeden çekilmesi yakından takip ediliyor İzmir'de petrol türevi atıklar denizi kirletti, ekipler bölgede çalışma başlattı Diyarbakır annelerinin sembol ismi Hacire anne terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 00:40:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]