BARTIN'DA 2 KATLI AHŞAP BİNA YANDI - Son Dakika

BARTIN'da, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevleri farkeken köylülerin yardımıyla evde 2'si çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Saat 21.30 sıralarında Bartın'a bağlı Büyükkıran köyünde Akyol ailesinin yaşadığı 2 katlı ahşap binadan dumanlar yükselmeye başladı. Evde yaşayanlar köylülerden yardım istedi. Vatandaşlar, 2'si çocuk 5 kişiyi evden çıkardı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve Orman İşletme ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Alevlerin 10 metreye yükseldiği yangında bina çökerek, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.