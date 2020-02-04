Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı, büyükbaşlar kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı, büyükbaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı, büyükbaşlar kurtarıldı

6 saat önce

BARTIN'da, Mehmet Çapraz'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı, büyükbaşlar kurtarıldı, System.String[]

BARTIN'da, Mehmet Çapraz'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Çapraz ahırda bulunan büyükbaşları kurtarırken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bartın'ın Arıt köyünde Mehmet Çapraz'a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle çıktı. Mehmet Çapraz, yangın sonrası ahşap evin altındaki ahırda bulunan 10 büyükbaşı kurtarırken, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ahşap evi saran alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 katlı ahşap bina kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:58 Kaynak: DHA
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