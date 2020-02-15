Bartın'da 2 otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı - Son Dakika

BARTIN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bartın- Karabük yolu Kirazlı Köprü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Köksal Ersin (33) yönetimindeki 34 NH 7636 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep Sinoplu (60) yönetimindeki 34 ES 4700 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören sürücüler 112 Acil'e haber verdi. Kazada Köksal Ersin, Recep Sinoplu, Nazif Adalı (52), Elif Ersin (28) ve kızı Zeynep Elif Ersin (4) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Elif Ersin yapılan müdahale sonrası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.