Bartın'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ş.A.'nın kullandığı 06 GY 234 plakalı otomobille karşı şeritten gelen E.S. idaresindeki 74 AAB 330 plakalı otomobil Amasra tüneli çıkışında çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan D.S, Ö.S, Y.S, B.Y. ve G.E. yaralandı.
Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 20:05 - Kaynak: AA
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