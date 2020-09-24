Bartın'da 20 dönüm araziye 30 sera kurulacak - Son Dakika

BARTIN'ın Kozcağız beldesindeki 20 dönüm araziye Sosyal Destek (SODES) projesi kapsamında 30 adet 520 metrekarelik modern seralar kurulacak.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın SODES projesi kapsamında Kozcağız Belediyesi'nce hazırlanan proje, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda (BAKKA) geçen Temmuz ayında kabul edildi. Karar üzerine belediye arıtma tesisinin yanında bulunan 20 dönüm araziye kurulması düşünülen 30 sera yeri alanında çalışmalara başlandı. 2021 yılında hizmete girecek seralarda 60 kursiyerin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından belediye tarafından seralar tahsis edilerek, doğal ürünlerin yetiştirilmesi sağlanacak. Kurslar sayesinde profesyonel tarım tekniğini kullanarak üretim yaparak, satışını da gerçekleştirecek. Belediye ayrıca seralarda yetişen ürünlerin satışında Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu desteği ile kuracağı tarımsal ürünler pazarında satış ve pazarlama uygulamasını başlatacak. Seraları kullanan çocuklu kadınların çocuklarını bırakması ve eğitimi gibi sosyal ihtiyaçları da Japonya hibesiyle kurulan Kozcağız Kadın Meslek Eğitim ve Beceri Merkezi'nce giderilmesi planlanıyor.