Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı

19.03.2022 11:53

BARTIN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapanırken; Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'a ulaşımı sağlayan yollarda zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

BARTIN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapanırken; Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'a ulaşımı sağlayan yollarda zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santime, Ulus ilçesinin yüksek kesimlerinde 1,5 metreye ulaştı. Belediyeler, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle Bartın genelinde 210 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın-Karabük, Bartın-Kastamonu ve Bartın-Zonguldak yollarında yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle kamyonların ve TIR'ların geçişine izin verilmezken, zinciri olmayan araçların yola çıkmalarına izin verilmiyor. Kent merkezinde görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı
Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı
Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı
Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı
Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı
Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı
Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı
Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı
Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı
Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı
Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı
YORUMLAR
500
Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta kar etkili oluyor Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta kar etkili oluyor Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor: 3 ilçede okullar tatil edildi Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor: 3 ilçede okullar tatil edildi

Kastamonu, Zonguldak, Bartın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:02:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da 210 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement