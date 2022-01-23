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Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok - Son Dakika

Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok

23.01.2022 10:58
Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok

BARTIN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 219 köy yolu ulaşıma kapanırken, 86 köye ise elektrik verilemiyor.

BARTIN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 219 köy yolu ulaşıma kapanırken, 86 köye ise elektrik verilemiyor.

Kentte 2 gün önce başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye, bazı yüksek kesimlerde de 2 metreye ulaştı. Belediyeler, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle Bartın genelinde 219 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor. Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı yolu bin 30 rakımlı Soğucaksu geçidinde kar kalınlığı ise 2 metreye ulaştı. Yolda kalan araçlar zincirle ilerlerken, karayolları ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. İl genelinde 86 köye ise elektrik verilemiyor. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, 59 kişilik ekip ile çalışma başlattı.

'40 YILDIR BÖYLE KAR GÖRMEDİK'

?Ulus ilçesine bağlı Şirinler köyünde Ahmet Sefer "10 gündür köyümüze yağan kar nedeniyle kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Artık evimizden çıkamayacak hale geldik. Özel İdare'ye bağlı dozer, iki günde bir yollarımızı açıyor ama yağan kar nedeniyle yeniden kapanıyor. Böyle bir kar yağışını, en son 40 yıl önce görmüştüm. Çok kar yağdı" diye konuştu.


Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok
Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok
Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok
Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok
Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok
Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok
Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok
Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok
Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok
Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok
Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok
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Bartın, Ulus, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da 219 köy yolu ulaşıma kapandı, 86 köyde elektrik yok - Son Dakika
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