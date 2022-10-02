Bartın'daki selde ıslanan SGK arşivindeki dosyalar kurum bahçesinde kurutuluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'daki selde ıslanan SGK arşivindeki dosyalar kurum bahçesinde kurutuluyor

02.10.2022 14:56

Bartın'da 27 Haziran'daki selde bodrum katını su basınca ıslanan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü (SGK) arşivindeki dosyalar, kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutuluyor.

Bartın'da 27 Haziran'daki selde bodrum katını su basınca ıslanan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü (SGK) arşivindeki dosyalar, kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutuluyor.

Bartın Irmağı'nın 27 Haziran'da taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasının bodrum katı suyla dolarken, buradaki arşiv dosyaları da su altında kalmıştı.

Yaklaşık 50 yıldır bekletilen ve 70 bini aşkın işveren, işçi ve emekli dosyası, kurum personelince bodrum kattaki arşiv odalarından çıkarılarak balçıklarından temizlendi.

Daha sonra kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek güneşte kurumaya bırakıldı.

SGK İl Müdürü Şaban Çengel, AA muhabirine, kentte yaşanan sel afetinin ardından kurumlarının bodrum katındaki arşiv bölümünün de zarar gördüğünü söyledi.

Uzun yıllardır muhafaza edilen 70 bini aşkın dosyanın selde ıslandığını ve balçıkla kaplandığını belirten Çengel, şu bilgileri paylaştı:

"Bodrum katındaki su ve çamurun temizlenmesi yaklaşık 1 ay sürdü. Su ve balçık altında kalan dosyalar, aslında dijital ortamda tarandı ve hepsi bilgisayara aktarıldı ama sonuçta bir resmi evrak olduğu için iki gün sonra bir dava konusu veya mahkemeden bir belge istenmesi ihtimaline karşı yine muhafaza altına almak için kurutup arşivde tutuyoruz. Vatandaşlarımız veya kurumumuz açısından herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Kurutma çalışmaları güneşli günlerde yapılmaya devam edecek."

YORUMLAR
500
Bartın'daki selde ıslanan on binlerce dosya SGK bahçesine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı Bartın'daki selde ıslanan on binlerce dosya SGK bahçesine serilerek güneşte kurumaya bırakıldı
Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Bodrum, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'daki selde ıslanan SGK arşivindeki dosyalar kurum bahçesinde kurutuluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:45 Beşiktaş büyük derbide sık sık ofsayta düşünce duruma sinirlenen taraftar yan hakeme puro attı
20:33 Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler
19:52 Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü
19:51 Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık
19:23 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı
19:13 Konyaspor, Muhammet Demir'in kafa golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
19:00 Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek
18:55 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan iddialı açıklama: Adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak
18:55 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Gol iptal edildi
18:39 Manisa'da bulunan 1800 yıllık yazıtın ne anlattığı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 21:11:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın'daki selde ıslanan SGK arşivindeki dosyalar kurum bahçesinde kurutuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement