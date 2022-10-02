Bartın'daki selde ıslanan SGK arşivindeki dosyalar kurum bahçesinde kurutuluyor

Bartın'da 27 Haziran'daki selde bodrum katını su basınca ıslanan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü (SGK) arşivindeki dosyalar, kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutuluyor.

Bartın Irmağı'nın 27 Haziran'da taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasının bodrum katı suyla dolarken, buradaki arşiv dosyaları da su altında kalmıştı.

Yaklaşık 50 yıldır bekletilen ve 70 bini aşkın işveren, işçi ve emekli dosyası, kurum personelince bodrum kattaki arşiv odalarından çıkarılarak balçıklarından temizlendi.

Daha sonra kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek güneşte kurumaya bırakıldı.

SGK İl Müdürü Şaban Çengel, AA muhabirine, kentte yaşanan sel afetinin ardından kurumlarının bodrum katındaki arşiv bölümünün de zarar gördüğünü söyledi.

Uzun yıllardır muhafaza edilen 70 bini aşkın dosyanın selde ıslandığını ve balçıkla kaplandığını belirten Çengel, şu bilgileri paylaştı:

"Bodrum katındaki su ve çamurun temizlenmesi yaklaşık 1 ay sürdü. Su ve balçık altında kalan dosyalar, aslında dijital ortamda tarandı ve hepsi bilgisayara aktarıldı ama sonuçta bir resmi evrak olduğu için iki gün sonra bir dava konusu veya mahkemeden bir belge istenmesi ihtimaline karşı yine muhafaza altına almak için kurutup arşivde tutuyoruz. Vatandaşlarımız veya kurumumuz açısından herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Kurutma çalışmaları güneşli günlerde yapılmaya devam edecek."